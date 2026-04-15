Аэропорты Самары, Оренбурга и Ульяновска закрыты из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотной авиации объявлена в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях утром в среду, 15 апреля.

Источник: Коммерсантъ

В связи с этим в аэропортах трех региональных столиц введены временные ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

В регионах объявлен план «Ковер». В аэропорту Курумоч задержан вылет пяти рейсов (в Москву, Сочи, Нижневартовск, Калининград и Сабетту). В аэропорту Баратаевка отложено отправление двух самолетов в Москву.

