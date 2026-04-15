Жители Башкирии массово жалуются на неработающий мобильный интернет

Жители Уфы и ряда других городов и районов Башкирии сегодня утром столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Это произошло на фоне объявленной в республике беспилотной опасности.
Согласно данным сервиса Downdetector, фиксирующего доступность онлайн-сервисов, количество жалоб на отсутствие связи резко выросло около 09:55 по местному времени.
Отключение мобильного интернета, вероятно, связано с мерами безопасности. Как ранее поясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников — сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.
Напомним, ранее сегодня председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил на территории республики «Беспилотную опасность», призвав жителей сохранять бдительность. Одновременно были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы в целях обеспечения безопасности полетов.