В Одесской области Украины повреждена портовая инфраструктура, начались пожары

В Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура, из-за чего возникли пожары. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
Так, уточнил руководитель украинского региона, повреждены склады, зафиксированы пожары.
Ранее беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ночью. Кроме того, в Измаиле атакованы объекты военной инфраструктуры Украины.
Отметим, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях ВСУ.