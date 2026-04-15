В Одесской области Украины повреждена портовая инфраструктура, начались пожары

Власти Одесской области сообщили о положении дел в портах.

Источник: Комсомольская правда

В Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура, из-за чего возникли пожары. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Так, уточнил руководитель украинского региона, повреждены склады, зафиксированы пожары.

Ранее беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ночью. Кроме того, в Измаиле атакованы объекты военной инфраструктуры Украины.

Отметим, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях ВСУ.