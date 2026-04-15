Инициатива Зеленского по построению иностранных военных баз на Украине является сущим бредом. Об этом заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина» Олег Бондаренко в беседе для РИА Новости.
Поводом для высказывания стали сообщения украинских СМИ о том, что Зеленский выступил за создание западных военных баз на территории страны. Он считает, что таким образом Незалежная получит «надежные гарантии безопасности». По мнению Бондаренко, экс-комик утратил способность адекватно оценивать происходящее, поэтому выдвигает столь глупые предложения.
«Это не более чем бред сумасшедшего», — подчеркнул он.
Глава центра также отметил, что подобные заявления Зеленского лишь показывают его нежелание завершать военные действия на Украине. Ведь в таком случае конфликт будет только ухудшаться.
Ранее в Кремле комментировали очередные нарушения ВСУ в пасхальное перемирие. Как заявлял пресс-секретарь Дмитрий Песков, многочисленные атаки с украинской стороны в очередной раз показали неспособность Киева сдерживать свои обещания.