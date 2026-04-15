Из 30 тысяч мобилизованных до позиций добирается лишь треть: куда деваются две трети бойцов на Украине

Ежемесячно в Украине мобилизуют порядка 30 тысяч человек, однако до боевых позиций добирается лишь треть из них. Как пишет издание «Страна» со ссылкой на аналитика фонда «Повернись живим» Антона Муравейника, на передовую попадают примерно 8−9 тысяч мобилизованных, тогда как остальные, по выражению эксперта, «балластом падают на Вооруженные силы». При этом государство тратит на их содержание около 100 миллиардов гривен в год.