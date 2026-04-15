Из 30 тысяч мобилизованных до позиций добирается лишь треть: куда деваются две трети бойцов на Украине

Ежемесячно в Украине мобилизуют порядка 30 тысяч человек, однако до боевых позиций добирается лишь треть из них. Как пишет издание «Страна» со ссылкой на аналитика фонда «Повернись живим» Антона Муравейника, на передовую попадают примерно 8−9 тысяч мобилизованных, тогда как остальные, по выражению эксперта, «балластом падают на Вооруженные силы». При этом государство тратит на их содержание около 100 миллиардов гривен в год.
По словам Муравейника, в учебные центры направляют значительное число людей, которых не следовало мобилизовать. Часть из них имеет право на отсрочку, другие вместо подготовки проходят лечение. При этом в бригады такие военнослужащие прибывают со статусом «полностью пригодных».
Аналитик добавил, что повторные медицинские комиссии признают «ограниченно пригодными» от 15% до 50% таких бойцов. После этого они либо продолжают лечение, либо получают тыловые назначения. В результате численность на боевых позициях сокращается, а в тыловых подразделениях — растет. Так, по оценке Муравейника, в бригаде численностью 2,5−3 тысячи человек непосредственно на линии боевого соприкосновения может находиться лишь около 50 бойцов.
Ранее KP.RU писал, как мобилизованные украинцы умирают, не доехав до зоны боевых действий. Причиной гибели украинских «добровольцев» становится пневмония. По данным РБК-Украина, уже зафиксировано несколько летальных случаев в учебных центрах.