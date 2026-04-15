Запорожская область обесточена из-за атаки ВСУ

Накануне, 14 апреля, киевский режим атаковал объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. В результате удара часть оборудования на предприятии получила повреждения. Вскоре губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что пять округов Запорожской области оказались частично обесточены после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Во вторник также в результате действия автоматической защиты на Запорожской АЭС произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Вскоре энергоснабжение было восстановлено.