В аэропорту Казани из-за режима беспилотной опасности задерживаются 17 рейсов

В казанском аэропорту зафиксированы массовые задержки рейсов. По информации онлайн-табло, от расписания отклонились 17 рейсов на прилет и вылет. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные Росавиацией.
Наибольшие изменения коснулись рейса в Омск. Его задержали почти на десять часов. Вылет в Уфу перенесен на восемь часов, в Санкт-Петербург — на четыре часа, в Екатеринбург — на два часа. Самолеты в Москву отправятся с опозданием в 1−2 часа. Также сдвинуто время вылета в Краснодар и Стамбул.
Задерживается и прибытие бортов. Самолет из Уфы прилетит на восемь часов позже, из Омска — на 9,5 часа, из Санкт-Петербурга — на четыре и два часа соответственно. Также опаздывают рейсы из Москвы, Нового Уренгоя и Бохтара.
Напомним, для пяти городов Татарстана объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей просят спуститься в укрытие.