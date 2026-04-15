Зеленский заявил о дефиците ракет к системам ПВО Patriot

БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

Источник: AP 2024

«Если война (на Ближнем Востоке — ред.) продлится дольше, для Украины будет меньше оружия… У нас сейчас такой дефицит, что хуже некуда», — заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, говоря о ракетах к системам Patriot.

Зеленский также отметил, что США уделяют Украине все меньше внимания в свете конфликта с Ираном.

Зеленский 3 марта заявлял, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого он пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше