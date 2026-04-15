В Башкирии сбили несколько БПЛА над промзоной — обломки упали на территорию предприятия

Хабиров: в Башкирии над промзоной сбили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отразили террористическую атаку беспилотников. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали возгорание. Все экстренные службы работают на месте и тушат пожар.

Хабиров рассказал, что подробности произошедшего уточняются.

