В Башкирии сбили несколько БПЛА над промзоной — обломки упали на территорию предприятия

В Башкирии отразили террористическую атаку беспилотников. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.
Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали возгорание. Все экстренные службы работают на месте и тушат пожар.
Хабиров рассказал, что подробности произошедшего уточняются.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше