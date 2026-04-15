В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения ввели в 06:25, они были нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в республике ввели на фоне угрозы атаки БПЛА на Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск и Елабугу. Ее отменили в 10:18.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
