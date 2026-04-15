Немецкий политолог раскрыл, что исправит положение ВСУ на фронте

По словам эксперта, в настоящее время неблагоприятную ситуацию для ВСУ на линии фронта может скорректировать только прямая помощь союзников — стран Европы. Если страны-участники НАТО допустят прямое вмешательство в противостояние Украины и России, то это может быть расценено как прямое вступление в конфликт.
«Насильственная блокада российских кораблей в Балтийском море силами Альянса, поставка ракет Taurus Киеву и создание совместных немецко-украинских вооруженных заводов может привести к серьезной эскалации и настоящей большой войне в Европе», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон полностью прекратил поставки вооружения Киеву. Он уточнил, что США «ушли из этого бизнеса» и больше не отправляют вооружение и боеприпасы Украине. Политик назвал отказ от помощи Киеву одним из ключевых достижений Белого дома.