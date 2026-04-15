Глава Львовского поселения Северского района Кубани погиб в зоне СВО

Эдуард Попов стал главой в 2021 году.

Источник: Комсомольская правда

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб глава Львовского сельского поселения Северского района Эдуард Попов. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

Эдуард Попов родился в селе Львовском в 1972 году. Он окончил Саратовское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ, служил во внутренних войсках и правоохранительных органах. Являлся ветераном боевых действий в Чечне, награжден Орденом Мужества и медалью «За службу» III степени. У него остались жена и двое детей.

В сентябре 2021 года его избрали главой Львовского сельского поселения.

«После начала СВО Эдуард Викторович, как офицер и патриот своей Родины, принял решение отправиться в зону боевых действий. К сожалению, жизнь его оборвалась», — сообщил Алексей Чеверев.

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Для нас он навсегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества», — добавил Алексей Чеверев.

