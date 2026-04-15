Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Торское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, украинские вооруженные формирования потеряли «более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм буксируемая артиллерийская установка “Богдана-Б”.
«Уничтожен склад боеприпасов», — добавлено в сообщении Минобороны.