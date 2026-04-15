Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции на своем направлении, уничтожили за сутки более 300 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм буксируемую артиллерийскую установку «Богдана-Б», склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.