Эксперт раскрыл, как ВСУ устраняют дефицит ракет для ПВО Patriot

Из-за сокращения поставок снарядов для систем ПВО Patriot ВСУ вынуждены перейти на использование европейских аналогов — систем Starstreak, TRF-1 и IRIS-T. Об этом военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов рассказал в беседе с NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что в арсенале ВСУ есть несколько видов ракет, но отсутствуют системы, способные перехватить гиперзвуковые российские ракеты.

«НАТО не умеет работать на таких скоростях. Если брать что-то класса Patriot, что летает с той же скоростью, то это может быть Starstreak. Есть французский TRF-1. У них есть немецкая система IRIS-T. Эти системы могут заменить ВСУ американские Patriot», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По мнению Артамонова, американские системы Patriot и снаряды к ним стоят несоразмерно дорого при отсутствии высокой точности. Эксперт добавил, что объемы производства Patriot не позволяют удовлетворить запросы воюющих стран. Он обратил внимание, что во время атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии система Patriot продемонстрировала неэффективность — иранские ракеты поразили цели несмотря на то, что их «отбивали» американские установки вместе с системой отслеживания «Иджис».

Артамонов допустил, что ВСУ и европейские страны ощущают дефицит не только боеприпасов к системе Patriot. Эксперт считает, что запасы европейского оружия в арсеналах НАТО за годы украинского конфликта существенно сократились.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой ракет к системам ПВО Patriot. Он оценил ситуацию с военными поставками как «хуже некуда» и пожаловался, что США стали уделять Украине намного меньше внимания на фоне проведения военной операции в Иране.

