Эксперт раскрыл, как ВСУ устраняют дефицит ракет для ПВО Patriot

Эксперт уточнил, что в арсенале ВСУ есть несколько видов ракет, но отсутствуют системы, способные перехватить гиперзвуковые российские ракеты.
По мнению Артамонова, американские системы Patriot и снаряды к ним стоят несоразмерно дорого при отсутствии высокой точности. Эксперт добавил, что объемы производства Patriot не позволяют удовлетворить запросы воюющих стран. Он обратил внимание, что во время атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии система Patriot продемонстрировала неэффективность — иранские ракеты поразили цели несмотря на то, что их «отбивали» американские установки вместе с системой отслеживания «Иджис».
Артамонов допустил, что ВСУ и европейские страны ощущают дефицит не только боеприпасов к системе Patriot. Эксперт считает, что запасы европейского оружия в арсеналах НАТО за годы украинского конфликта существенно сократились.