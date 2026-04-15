Хабиров: в Стерлитамаке во время атаки БПЛА погиб человек

В Стерлитамаке при атаке БПЛА погиб водитель пожарной охраны.

Источник: Комсомольская правда

15 апреля в Стерлитамаке в результате атаки беспилотников погиб человек. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, жертвой стал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Хабиров выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать ей всю необходимую помощь.

Ранее глава республики сообщил, что над промышленной зоной Стерлитамака сбили несколько БПЛА. Обломки упали на территорию предприятия и вызвали пожар.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше