Хабиров: в Стерлитамаке во время атаки БПЛА погиб человек

15 апреля в Стерлитамаке в результате атаки беспилотников погиб человек. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, жертвой стал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Хабиров выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать ей всю необходимую помощь.
Ранее глава республики сообщил, что над промышленной зоной Стерлитамака сбили несколько БПЛА. Обломки упали на территорию предприятия и вызвали пожар.
