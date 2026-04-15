Войска «Севера» продолжают расширять полосу безопасности

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

В среду стало известно об установлении контроля российской армией над Волчанскими Хуторами в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вглубь обороны противника, вытесняя боевиков ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны России, в ходе наступления штурмовые группы 128 мотострелковой бригады группировки «Север», используя рельеф местности, зашли и закрепились в селе, отрезав украинским боевикам пути доставки продовольствия и боеприпасов.