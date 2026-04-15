Главное из брифинга Минобороны 15 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли по контроль село в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области.

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районах населенных пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка Сумской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 175 военнослужащих, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Березовка, Моначиновка, Паламаревка, Пристен, Староверовка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Рай-Александровка, Новоселовка, Стенки, Тихоновка и Николаевка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили более 210 человек. Также противник лишился четырех бронетранспортеров, боевой бронированной машины Senator, 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии, радиолокационной станции и двух складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Добропаново, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Долинка и Чаривное Запорожской области.

Противник потерял до 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон.

«Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, радиолокационная станция RADA израильского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиабомб;
  • 225 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера», — сообщает Минобороны РФ.

