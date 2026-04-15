В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность» и ограничения на полеты

Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии отменили. Также сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.
Напомним, 15 апреля 2026 года украинские беспилотники атаковали Стерлитамак. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, жертвой атаки стал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Хабиров выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.