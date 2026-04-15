В Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера

В Черном море были уничтожены три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Уничтожены три украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении.
Как пояснили в оборонном ведомстве, по целям отработали силы Черноморского флота России.
Напомним, в ночь на 15 апреля российские системы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников. Это произошло в период с восьми вечера до семи утра. Часть целей поразили над Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
