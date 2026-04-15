Эксперт раскрыл, как ВСУ используют 120 тысяч британских БПЛА

ВСУ в случае получения от Лондона 120 тыс. дронов будут использовать их для атак по российским регионам. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что британские беспилотники, выпущенные на оборонных предприятиях, будут более надежными и эффективными, чем «кустарные» украинские БПЛА, для изготовления которых применяются 3D-принтеры. Он добавил, что риски ударов по российским территориям возрастут не только из-за военной помощи со стороны Британии. По словам собеседника NEWS.ru, крупную партию дронов Украине готовятся передать и другие союзники Киева.

«Норвегия вчера сообщала о том, что собирается поставлять беспилотники Украине и разворачивать предприятия по их созданию. То, что все БПЛА будут производиться за рубежом, — это, к сожалению, реальность», — уточнил Кнутов.

Эксперт предположил, что ВС РФ, зная о будущих поступлениях дронов, активизирует удары по портовым сооружениям Украины и по транспорту, который может доставлять ВСУ БПЛА и их комплектующие.

Ранее в Минобороны Великобритании раскрыли план поставки беспилотников Украине. В 2026 году Лондон намерен передать Киеву 120 тысяч дронов дальнего радиуса действия, а также разведывательных, логистических и морских.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше