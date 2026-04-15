Эксперт раскрыл, как ВСУ используют 120 тысяч британских БПЛА

Эксперт отметил, что британские беспилотники, выпущенные на оборонных предприятиях, будут более надежными и эффективными, чем «кустарные» украинские БПЛА, для изготовления которых применяются 3D-принтеры. Он добавил, что риски ударов по российским территориям возрастут не только из-за военной помощи со стороны Британии. По словам собеседника NEWS.ru, крупную партию дронов Украине готовятся передать и другие союзники Киева.
«Норвегия вчера сообщала о том, что собирается поставлять беспилотники Украине и разворачивать предприятия по их созданию. То, что все БПЛА будут производиться за рубежом, — это, к сожалению, реальность», — уточнил Кнутов.
Эксперт предположил, что ВС РФ, зная о будущих поступлениях дронов, активизирует удары по портовым сооружениям Украины и по транспорту, который может доставлять ВСУ БПЛА и их комплектующие.
Ранее в Минобороны Великобритании раскрыли план поставки беспилотников Украине. В 2026 году Лондон намерен передать Киеву 120 тысяч дронов дальнего радиуса действия, а также разведывательных, логистических и морских.