В Госдуме допустили, что ВСУ используют «Герани» против ВС РФ

ВСУ способны ремонтировать российские беспилотники «Герань», которые при атаках по украинским позициям получают незначительные повреждения, а затем использовать их для ударов по ВС РФ. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Они попытаются сделать это в любом случае. Привлекут западных специалистов. У них там большие возможности. Запад поможет в том, что может навредить России», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Депутат уточнил, что российские военные знают способ обезвреживания своих беспилотников. Он добавил, что для нейтрализации БПЛА могут использоваться средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что Британия обеспечит ВСУ современными дронами. Лондон обязался поставить Киеву более 120 тысяч БПЛА в течение 2026 года.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше