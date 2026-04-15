На ЗАЭС сообщили об увеличении плотности обстрелов ВСУ

«В районе Запорожской атомной электростанции и прилегающего города Энергодар вновь фиксируется резкий рост интенсивности обстрелов. По состоянию на текущий период плотность огневого воздействия вернулась к показателям, которые отмечались до пасхального перемирия», — сказала Яшина.
При этом она подчеркнула, что ситуация на самой станции полностью контролируется персоналом. Нарушений показателей безопасности не зафиксировано, заключила представитель атомного объекта.
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.