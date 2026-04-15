У берегов Крыма отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня в среду перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ и Черным морем, сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 09:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Губернатор Башкортостана Радий Хабиров ранее сообщил, что в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

