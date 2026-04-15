В Минобороны рассказали о местах производства украинских дронов в Европе

Ранее российской военное ведомство сообщило, что 26 марта руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.
По информации российского военного ведомства, «украинские» и «совместные» предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.
Согласно документу МО РФ, в немецком Мюнхене расположены сразу два филиала украинских компаний — «Эйрлоджикс» (Лерхенауэр-штрассе, 28) и «Да Винчи Авиа» (Феласкоштрассе, 10), в Великобритании находятся три предприятия — «Файер пойнт» в Милденхолле (Вест-Роу-Роуд, 2) и «Хорайзон тех» в Лондоне и Лестере. В прибалтийских странах — Латвии и Литве — «Терминал аутономи» (в Риге, на улице Латгалес, 462) и «Корт» (в Вильнюсе, на улице Даряус-ир-Гирено, 21А).
Кроме того два предприятия находятся в Польше — ГП «Антонов» в Малеце (улица Войска Польского, 3) и «Укрспецсистемз» в Тарнуве (улица Яна Кохановского, 30). Еще две компании в нидерландском городе Хенгело (Хаксбергстрат, 71 и Опалстрат, 60).
В датском Стевринге на улице Остре-Алле, 6 находится предприятие «Корт», в чешской столице на предприятии «Девиро» производят украинский дрон-камикадзе «Булава».