В Нидерландах признали, что содействуют Киеву в производстве БПЛА

Нидерланды оказывают содействие Киеву в производстве беспилотников. Речь идёт о двух типах дронов: ударных и разведывательных. Об этом заявила министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус.
«Речь идет о двух типах беспилотников. Это беспилотники, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов. И мы видим, что они широко используются», — сказала министр в эфире телеканала NPO 1.
Йешилгёз-Зегериус добавила, что Нидерланды выделили на производство БПЛА для Украины 248 млн евро. Производственные мощности размещены на территории обеих стран, уточнила она.
Тем временем обнародованы адреса предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины. По данным российского военного ведомства, такие производства находятся в Британии, ФРГ, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Кроме того, в Германии, Испании, Италии, Израиле и Турции делают комплектующие для дронов ВСУ.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эти адреса теперь следует рассматривать как потенциальные цели для российских Вооруженных сил.