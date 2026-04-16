Военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии «Царьграду» прокомментировал сообщения о роли генерала Сергея Суровикина, заявив, что его возможное направление на работу, связанную с Африкой, не является понижением или «почётной ссылкой».
По словам эксперта, такая позиция может рассматриваться как часть стратегических задач в регионе, где усиливается конкуренция за влияние между различными государствами. В частности, он отметил активность Франции и других западных стран в африканских ресурсодобывающих зонах.
Михайлов подчеркнул, что Суровикин обладает значительным военным опытом и способен решать задачи даже при ограниченных силах, включая взаимодействие с союзными России структурами и военными формированиями в Африке.
Отдельно отмечается, что под кураторством связанных с российским военным присутствием структур в регионе ведётся подготовка местных сил безопасности и сопровождение отдельных направлений сотрудничества.
В экспертной среде также высказываются предположения о том, что дальнейшая карьерная траектория генерала может зависеть от результатов работы на данном направлении.