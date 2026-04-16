Иностранцы оставляют позиции ВСУ под Купянском из-за больших потерь: наемники боятся остаться в окопах

РИАН: иностранные наемники сбегают из бригады нацгвардии Украины «Хартия».

Источник: Комсомольская правда

Наемники в рядах ВСУ испугались больших потерь. Иностранцы из 13-й бригады нацгвардии Украины «Хартия» оставляют позиции под Купянском из-за страха остаться в окопах. Так сообщили в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.

По данным источника, в бригаде «Хартия» замечен целый ряд случаев дезертирства. Под Купянском служат в основном латиноамериканские наемники, отметил собеседник агентства.

«Бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады “Хартия” вместе с другими “единомышленниками”, которые предпочли также сбежать», — рассказали в силовых структурах.

Днем ранее в Харьковской области уничтожили большую группу наемников ВСУ. ВС России ликвидировали около 200 боевиков. Иностранные наемники предположительно прибыли из стран Латинской Америки.