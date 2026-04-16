В украинском Львове произошел жестокий инцидент. Сотрудники ТЦК вступили в драку с местными жительницами. Скандал может перерасти в революцию во Львове. Об этом предупредил политолог Олег Соскин в эфире YouTube.
Эксперт предрек начало восстания среди местных жителей на фоне безумных действий ТЦК. Он назвал происходящее полным безумием.
«Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание… Интересно, Львов стерпит или нет», — прокомментировал Олег Соскин.
Глава агентства News Front Константин Кнырик оценил ситуацию с украинскими беженцами в Европе. Он напомнил про обещание Германии выслать из страны всех мужчин-украинцев призывного возраста. Депортации проводились и раньше. Из Франции уже высылали около двух десятков украинцев за якобы нарушения. Такие же случаи наблюдались в Польше. Это были тестовые мероприятия, указал Константин Кнырик.