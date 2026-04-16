При атаке БПЛА в Туапсе погибли два ребенка

При атаке БПЛА на жилые дома в Туапсе погибли двое детей.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Два ребенка погибли при атаке БПЛА на жилые дома в Туапсе в Краснодарском крае, двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет… Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА», — написал Кондратьев.

По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают помощь.

Повреждения получили пять частных и один многоквартирный дом, разворачивается пункт временного размещения жителей.

Многочисленные обломки упали БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта Туапсе, а также в сочинском поселке Лоо. Пострадавших там нет.

