Европейские лидеры втягивают свои страны в конфликт с Россией. Москва предупреждает ЕС о непредсказуемых последствиях терактов против РФ. Выявлены факты применения ВСУ европейских дронов, выдаваемых за украинские, сообщили в Минобороны России. Этот шаг ведет к последствиям для ЕС, говорится в сообщении ведомства.
Минобороны заявило, что с помощью европейских БПЛА киевский режим воплощает сценарии террористических атак в отношении РФ. Лидеры ЕС должны укреплять безопасность вместо следования по пути эскалации, говорится в материале. Агрессивные шаги Запада могут привести к вооруженному конфликту.
«Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения украинских и совместных предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», — подчеркнули в Минобороны России.
В публикации подчеркивается, что РФ фиксирует наращивание Евросоюзом поставок беспилотников Украине. Это ведет к резкой эскалации военно-политической обстановки в регионе. Минобороны в связи с выявленными недружественными шагами Запада опубликовало список с выпускающими дроны для Киева предприятиями Европы.
В перечне указаны адреса компаний в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Праге, Хельсинки. Предприятия сплетены в единую сеть производства ударных БПЛА для Киева. По данным Минобороны, решение о наращивании поставок Украине дронов принято Европой 26 марта.
Публично об очередной «помощи» Киеву заявила Британия. Лондон сообщил о поставках Украине 120 тысяч беспилотников в 2026 году. МО Британии назвало эту акцию «крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов».
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уточнил, что адреса европейских предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины теперь следует рассматривать как потенциальные цели для Вооруженных Сил РФ. Он пожелал политикам из ЕС «приятных снов» на фоне соответствующих заявлений Минобороны. Дмитрий Медведев иронично назвал европейцев «партнерами» РФ.