При атаке БПЛА в Туапсе повреждены шесть домов

При атаке БПЛА в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный дом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пять частных и один многоквартирный дом повреждены при атаке БПЛА в кубанском Туапсе, власти разворачивают пункт временного размещения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. В Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом», — написал Кондратьев в канале на платформе Max.

Губернатор отметил, что администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае — повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше