При атаке БПЛА в Туапсе повреждены шесть домов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пять частных и один многоквартирный дом повреждены при атаке БПЛА в кубанском Туапсе, власти разворачивают пункт временного размещения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. В Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом», — написал Кондратьев в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае — повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.