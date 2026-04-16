10 тонн гуманитарной помощи отправится в зону СВО из Владивостока

Собранное уже погрузили в большой контейнер, отмечает пресс-служба мэрии. Теперь многотонная машина отправится в путь через всю страну.
Глава Владивостока Константин Шестаков, также принявший участие в сборе помощи и ее отправке, поблагодарил всех неравнодушных, пообщался с водителем и волонтерами, которые теперь сопроводят фуру.
«С каждой новой отправкой нас становится больше. Депутаты, предприниматели, неравнодушные жители — сегодня мы вместе, чтобы поддержать наших бойцов. Спасибо каждому, кто участвовал. И спасибо волонтерам, которые повезут этот груз через всю страну», — подчеркнул глава Владивостока.
Сегодня в Приморье существует 35 мер поддержки, которые подразумевают помощь поступившим на службу, получившим ранение, возвратившимся с СВО, членам семьи участников СВО и членам семьи погибшего участника СВО.