Дети 5 и 14 лет погибли при атаке БПЛА на Туапсе

Двое детей погибли при атаке украинских беспилотников на жилой квартал в Туапсе в ночь на четверг 16 апреля. Погибли несовершеннолетние 5 и 14 лет. Об этом информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Чиновник выразил соболезнования родным погибших детей.
«По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь», — написал он.
Обломками дронов повреждены пять частных и один многоквартирный дом в Туапсе, кроме того, обломки упали на территории нескольких предприятий в районе морского порта. Также обломки БПЛА упали в сочинском посёлке Лоо, добавил губернатор.
Накануне, в ночь на 15 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сбив 85 дронов на территории страны.
Кроме того, в ночь на 15 апреля Мелитополь подвергся атаке украинских беспилотников. В результате удара зафиксированы повреждения жилых домов, а также есть пострадавший среди мирных жителей.