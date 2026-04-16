Дети 5 и 14 лет погибли при атаке БПЛА на Туапсе

Кондратьев: двое детей погибли в Туапсе при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей погибли при атаке украинских беспилотников на жилой квартал в Туапсе в ночь на четверг 16 апреля. Погибли несовершеннолетние 5 и 14 лет. Об этом информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чиновник выразил соболезнования родным погибших детей.

«По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь», — написал он.

Обломками дронов повреждены пять частных и один многоквартирный дом в Туапсе, кроме того, обломки упали на территории нескольких предприятий в районе морского порта. Также обломки БПЛА упали в сочинском посёлке Лоо, добавил губернатор.

Накануне, в ночь на 15 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сбив 85 дронов на территории страны.

Также сообщалось, что 15 апреля 2026 года башкирский город Стерлитамак оказался под атакой украинский беспилотников. Что произошло, читайте здесь на KP.RU.

Кроме того, в ночь на 15 апреля Мелитополь подвергся атаке украинских беспилотников. В результате удара зафиксированы повреждения жилых домов, а также есть пострадавший среди мирных жителей.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше