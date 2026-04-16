Попавший в плен боец ВСУ рассказал, как половина его роты сбежала с позиций

Украинский пленный Руслан Лечук, который служил в 53-м отдельном разведывательном батальоне ВСУ, рассказал, что половина его роты покинула позиции, с места дислокации сбежали примерно 75 человек.
По словам мужчины, сначала его направили на полигон. После этого Лечук оказался приписан к батальону.
«Половина твердо решила, что оружие больше не возьмёт в руки, человек 75 сбежали. Ещё четверть просто не смогла уйти», — заявил пленный, которого цитирует ТАСС.
Лечук уточнил, что солдаты не покидали позиции вместе, чтобы не привлекать внимания. Они уходили небольшими группами по два-три человека. Сам мужчина сдался в плен российским военным на сумском направлении.
Напомним, в начале апреля канал «Северный ветер» написал, что украинских солдат, которые не угодили командирам, всё чаще стали наказывать «деревьями правды». Провинившихся бойцов привязывают к деревьям и избивают до полусмерти.