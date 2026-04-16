В Киеве и других городах Украины прогремели взрывы в ночь на 16 апреля

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на четверг 16 апреля на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве прозвучали взрывы», — сказано в публикации. О взрывах телеканал в течение ночи повторно.
Также украинские СМИ информирвоали о взрывах в Днепропетровске, Харькове, одессе и ряде других городов Украины.
В это время на территории упомянутых регионов действовал режим воздушной тревоги.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне также сообщалось, что Киеве раздался взрыв, однако это произошло без объявления воздушной тревоги.