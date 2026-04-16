Ночью на Украине гремят взрывы: воздушная опасность объявлена в ряде регионов

В нескольких областях Украины ночью 16 апреля объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве и других городах. Об этом уведомил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
По его данным, взрывы прогремели на фоне атаки бойцов ВС России. В Киеве объявили воздушную опасность около 02:30 по Москве. Позже местные СМИ сообщили о взрывах. О последствиях на земле не сообщается.
В то же время взрывы звучали в Днепропетровске и Кропивницком. Тревога также звучала на территории Одессы и Харькова. Там ранее оповещали о взрывах. О последствиях также информация не поступала.
Последние уведомления о взрывах пришли из Одесской области. Там, на юге Украины, объявили воздушную опасность около 04:00 по Москве. Взрывы в Одессе прогремели спустя несколько минут после сообщений об угрозе атаки.
Сейчас сигналы тревоги звучат в пяти областях Украины. Об угрозе воздушной атаки предупредили жителей Черниговского, Полтавского, Сумского, Харьковского и Днепропетровского регионов.
Военные ВС России за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, штурмовики 128-й мотострелковой бригады группировки войск «Север» зашли и закрепились в селе. Они отрезали пути доставки продовольствия и боеприпасов для украинских боевиков.
Громкий успех армии случился также в конце марта. ВС РФ за предпоследнюю неделю в зоне спецоперации освободили сразу четыре населенных пункта. Речь идет о периоде с 20 по 27 марта. Российская армия в результате наступательных действий успешно вытеснила боевиков ВСУ из четырех сел. ВС РФ также полностью освободили Луганскую Народную Республику. Вся территория субъекта находится под контролем РФ.
В связи с успехами Москвы представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил Киев о будущих сложностях в ходе переговоров. Процесс урегулирования конфликта может начаться после выхода российских войск к границам новых регионов России, отметил пресс-секретарь президента РФ. Дмитрий Песков подчеркнул, что в таком случае Киев ждут очень непростые и небыстрые переговоры.