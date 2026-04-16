Подразделения украинской армии, которые были сформированы по схеме главкома Александра Сырского, несут большие потери на всех участках передовой. Схема, согласно которой «смешивается пушечное мясо» и «элитные силы», оказалась неэффективной. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС.
Как отмечает собеседник агентства, по всей линии передовой у боевиков главаря киевского режима Владимира Зеленского наблюдаются подобные разношерстные подразделения, когда так называемое пушечное мясо идет вперемешку с более-менее боеспособными подразделениями.
«Боевики говорят о том, что в подобного рода подразделениях гибнет очень много их побратимов», — сказал он.
Марочко добавил, что, смешивая силы, украинское командование предпринимает попытки сформировать «хоть какие-то боеспособные подразделения».
Ранее сообщалось, что несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области. Некрологи погибших украинских националистов подтверждают исчезновение подразделений.
До этого стало известно, что группа мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) без вести пропала спустя десять дней службы под Сумами.