Тернистый путь в Европу. Забронировано ли Украине место в составе ЕС

Наконец, логика украинского конфликта демонстрирует, что на перспективы интеграции будет влиять, как сложатся отношения между Москвой и Брюсселем после окончания специальнойтвоенной операции. Понятно, что сотрудничества и тем более «медового месяца» между ЕС и РФ не предвидится. Но возможен сценарий, что в условиях, когда гарантии безопасности США в рамках НАТО становятся все более призрачными для европейцев вместе с продолжением работы администрации американского лидера Дональда Трампа, в столицах стран ЕС возобладает мнение, что лишние поводы для эскалации с Россией из-за Украины не нужны. Это обеспечит дистанцирование от Украины в плане политических отношений, но не коснется оказания экономической помощи.