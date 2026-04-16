Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Денис Масленников из Усть-Кутского района погиб в зоне СВО

Военнослужащего проводили в последний путь 13 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Денис Масленников из Усть-Кутского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, военнослужащего проводили в последний путь 13 апреля 2026 года.

— Денис стал примером мужества и самопожертвования. Он погиб при выполнении боевого задания весной 2026, защищая нашу страну. Память о нем навсегда с нами, — сказали в администрации.

Денису Масленникову было 45 лет. Его похоронили на Алее Героев.

