Боец Денис Масленников из Усть-Кутского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Денис Масленников из Усть-Кутского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, военнослужащего проводили в последний путь 13 апреля 2026 года.
— Денис стал примером мужества и самопожертвования. Он погиб при выполнении боевого задания весной 2026, защищая нашу страну. Память о нем навсегда с нами, — сказали в администрации.
Денису Масленникову было 45 лет. Его похоронили на Алее Героев.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что африканец получил российское гражданство, но путь к этому был непростым. Джуниор бок о бок сражался вместе с русскими бойцами в зоне специальной военной операции, доказав свою верность новой родине не словом, а делом. Читайте подробности.