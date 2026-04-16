Глава Туапсе предупредил детей о смертельной опасности сбитых дронов

Жителям и гостям Туапсе напомнили об опасности сбитых дронов.

Источник: Комсомольская правда

О правилах безопасности, которые могут сохранить жизнь, в своих соцсетях напомнил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу», — написал он.

Бойко призвал не подходить к фрагментам БПЛА, не снимать их и не использовать мобильные телефоны рядом с ними. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо набрать с мобильного номер экстренных служб — 112.

«Запомните сами и объясните детям!» — призвал Сергей Бойко.

Напомним, в ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. В Туапсе оказались повреждены несколько домов, погибли двое детей.

