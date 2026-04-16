Российские силы ПВО уничтожили за ночь 207 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 16 апреля перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что вражеские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне Минобороны РФ обнародовало адреса предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины. В ведомстве предупредили, что европейские политики таким образом втягивают свои страны в войну с Россией.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 14 апреля 97 украинских беспилотников. Дроны были ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях, Республике Крым и акватории Азовского моря.