Российские силы ПВО уничтожили за ночь 207 дронов ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили ночную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 16 апреля перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что вражеские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне Минобороны РФ обнародовало адреса предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины. В ведомстве предупредили, что европейские политики таким образом втягивают свои страны в войну с Россией.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 14 апреля 97 украинских беспилотников. Дроны были ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях, Республике Крым и акватории Азовского моря.

