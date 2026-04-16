За ночь в Севастополе сбили 19 беспилотников

Напомним, а ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников. Часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем.