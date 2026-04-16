За ночь в Севастополе сбили 19 беспилотников

В ночь на четверг, 16 апреля, силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили 19 беспилотников в Севастополе. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Градоначальник рассказал, что силы ПВО в очередной раз отразили атаку ВСУ. В общей сложности они сбили 19 беспилотников.
«На данный момент зафиксирована информация о повреждении окон в 2 частных жилых домах в Балаклавском районе», — сообщил Развожаев.
Он добавил, что никто из людей не пострадал. Губернатор напомнил, что при обнаружении опасных предметов нужно сразу звонить по номеру 112. Глава Севастополя призвал жителей доверять только официальной информации.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.