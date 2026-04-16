Павлу Агафонову из Самары посмертно присвоили Орден Мужества

Павлу было 32 года. Раньше он руководил крупным магазином бытовой техники. Помогал матери воспитывать младших детей, а контракт подписал в день ее рождения и просто поставил перед фактом. У бойца осталась дочь, ей исполнилось семь лет, сообщает «Самара-ГИС».