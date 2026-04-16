Павлу Агафонову из Самары посмертно присвоили Орден Мужества

В Самаре Павлу Агафонову посмертно присвоили Орден Мужества. Глава города Иван Носков 15 апреля передал награду матери, сестре и брату погибшего бойца.
Павел Агафонов подписал контракт для участия в СВО в декабре 2024 года. В 2025 году его уже награждали медалью «За Отвагу» по указу президента России.
Павлу было 32 года. Раньше он руководил крупным магазином бытовой техники. Помогал матери воспитывать младших детей, а контракт подписал в день ее рождения и просто поставил перед фактом. У бойца осталась дочь, ей исполнилось семь лет, сообщает «Самара-ГИС».