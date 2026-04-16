Контактная сеть повреждена в Туапсе в результате постороннего вмешательства

На железнодорожной станции Туапсе в Краснодарском крае оказалась повреждена контактная сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Согласно информации, в результате постороннего вмешательства из строя вышла контактная сеть, обеспечивающая электроснабжение поездов.
«В настоящее время ведутся ремонтные работы», — рассказали в СКЖД.
Несмотря на происшествие, серьезных сбоев в логистике удалось избежать. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент движение всех поездов — как пригородных электричек, так и составов дальнего следования — осуществляется строго по расписанию, в штатном режиме.