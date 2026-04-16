Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контактная сеть повреждена в Туапсе в результате постороннего вмешательства

В Туапсе устраняют последствия ЧП на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожной станции Туапсе в Краснодарском крае оказалась повреждена контактная сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Согласно информации, в результате постороннего вмешательства из строя вышла контактная сеть, обеспечивающая электроснабжение поездов.

«В настоящее время ведутся ремонтные работы», — рассказали в СКЖД.

Несмотря на происшествие, серьезных сбоев в логистике удалось избежать. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент движение всех поездов — как пригородных электричек, так и составов дальнего следования — осуществляется строго по расписанию, в штатном режиме.