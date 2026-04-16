В Перми прошла вторая конференция Ассоциации ветеранов СВО

В Перми состоялась II конференция Ассоциации ветеранов специальной военной операции. В мероприятии приняли участие бойцы СВО со всего Пермского края, а также представители органов власти, силовых ведомств и общественных организаций.
Для участников работали консультационные площадки, где можно было получить помощь специалистов Социального фонда России, министерства труда, военкомата, прокуратуры, фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и Фонда грантов губернатора.
На пленарной части выступили федеральный инспектор по Пермскому краю Иван Амиров, директор департамента общественных проектов Евгений Хузин, заместитель председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Андрей Борисенко и другие спикеры.
Иван Амиров подчеркнул, что перед ветеранами стоят важные задачи уже в мирной жизни. По его словам, они должны стать примером для молодежи и показать значимость служения Родине.
Ключевыми темами встречи стали меры поддержки ветеранов, вопросы их восстановления, адаптации к гражданской жизни и трудоустройства. Отдельное внимание уделили патриотическому воспитанию.
С начала года представители Ассоциации провели более 150 встреч и уроков в школах, колледжах и трудовых коллективах. В планах — совместно с Российским обществом «Знание» создать обучающие программы для ветеранов, чтобы подготовить их к работе с детьми.
Также на конференции обсудили организацию праздничного шествия 9 Мая. Ожидается, что в нем примут участие около 60 ветеранов СВО.