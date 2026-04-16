«Взрывы разбудили, а не сирены»: как Туапсе пережил ночь под дронами

В ночь на 16 апреля Туапсе отбил массированный удар беспилотников. Жители провели бессонную ночь под взрывами. Погибли дети, разрушены дома. Соболезнования семьям выразил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: AP 2024

Пик атаки пришелся на глубокую ночь.

«Я проснулась в 00:44 от взрыва где-то очень близко и сразу услышала, что над домом пролетает БПЛА. Ни сирена меня разбудила, ни сигнал оповещения — а взрыв», — делится одна из жительниц города-курорта. «Трясло здания так, что стекла звенели. От каждого звука теперь вздрагиваешь. Каждую ночь не спишь, а прислушиваешься», — комментирует бессонные часы другой местный житель. «Бегали прятаться в ванную. Никто не знает, где находятся убежища», — пишут пользователи Сети.

Итог атаки: погибли двое детей 5 и 14 лет, ранены взрослые. Обломки повредили 5 частных домов, многоэтажку и порт. Школа стала пунктом временного размещения.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше