Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе выросло до семи

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14 летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кондратьева.

Он добавил, что также к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте — без госпитализации.

Губернатор также сообщил, что в Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше