На аэродроме Долгинцево в Кировоградской области уничтожены несколько самолетов F-16 и Mirage. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по аэродрому, и техника превратилась «в хлам».
«На аэродром в Кировоградской области прилетело, несколько самолетов F-16 и Mirage — в хлам», — сказал подпольщик. Он добавил, что были уничтожены и иностранные летчики.
Ранее западные страны передали Киеву истребители F-16 и французские Mirage, пилотов для которых готовили за границей. Министр иностранных дел Сергей Лавров при этом заявлял, что западные грузы с оружием на Украину становятся законными целями для российских военных.
15 апреля Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли ночные удары по военным объектам в Харьковской области, в результате чего была уничтожена крупная группа наемников — около 200 человек, предположительно из стран Латинской Америки. Они находились в Изюмском районе и пытались остановить продвижение российских сил в направлении Циркунов и Дергачей.