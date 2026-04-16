В Туапсинском округе ввели режим ЧС после беспилотной атаки в ночь на 16 апреля. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных дома, а также два учебных учреждения и музыкальную школу», — написал Кондратьев в своих соцсетях.
На местах работают комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб.
Губернатор также уточнил, что число пострадавших в результате атаки дронов увеличилось до семи. Кроме того, известно о двух погибших: один из них — 14-летний ребенок, личность еще одной девушки пока устанавливается.
Ранее глава Туапсе предупредил детей о смертельной опасности сбитых дронов.
Узнать больше по теме
