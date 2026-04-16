В Новороссийске после атаки дронов вспыхнуло судно, есть пострадавший

Фрагменты сбитого беспилотника попали в гражданское судно в порту Новороссийска. Это привело к возгоранию. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, не допустив его распространения на соседние объекты.

Один человек получил травмы в результате инцидента и был немедленно доставлен в больницу Новороссийска. Врачи оценивают его состояние как стабильное, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что ночная атака БПЛА затронула прибрежные города Краснодарского края, включая Туапсе и Сочи.

